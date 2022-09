Berrettini-Auger Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Matteo Berrettini sfiderà Felix Auger-Aliassime nel primo match della seconda giornata di Laver Cup 2022. L’azzurro fa il suo esordio in questa edizione del torneo e lo fa contro l’avversario che ha già affrontato lo scorso anno a Boston. In quel caso si trattò di una partita interminabile, quasi tre ore di gioco che videro Matteo prevalere 10-8 al super tie-break. In generale l’azzurro è avanti 3-1 negli scontro diretti contro il canadese. SEGUI LA diretta TESTUALE IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI Berrettini e Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi, sabato 24 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della O2 Arena ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Matteosfiderà Felixnel primo match della seconda giornata diCup. L’azzurro fa il suo esordio in questa edizione del torneo e lo fa contro l’avversario che ha già affrontato lo scorso anno a Boston. In quel caso si trattò di una partita interminabile, quasi tre ore di gioco che videro Matteo prevalere 10-8 al super tie-break. In generale l’azzurro è avanti 3-1 negli scontro diretti contro il canadese. SEGUI LATESTUALE IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTIscenderanno in campo, sabato 24 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della O2 Arena ...

