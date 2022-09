Barcellona, Busquets seccato dalle voci del suo addio (Di sabato 24 settembre 2022) Sergio Busquets ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale spagnola del suo futuro, respingendo le voci sul suo addio al Barcellona... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) Sergioha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale spagnola del suo futuro, respingendo lesul suoal...

cmdotcom : Top5 news 24/09/2022 - ore 12: dal rinnovo di Milinkovic al dopo-Busquets in casa #Barcellona - LALAZIOMIA : Top5 news 24/09/2022 - ore 12: dal rinnovo di Milinkovic al dopo-Busquets in casa Barcellona - RijkST8 : @iamLP9 Il centrocampo più forte quando nel Barcellona c’erano Xavi, Iniesta, Busquets, Rakitic e Rafinha - LeBombeDiVlad : ?? #Barcellona, spunta un’altra pista per sostituire #Busquets ?? Due nomi in cima alla lista della dirigenza… - sportli26181512 : Barcellona, due eredi per Busquets: L'elenco dei possibili sostituti che il Barcellona ha in mente per sostituire n… -