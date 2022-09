Allerta meteo ad Ardea, il Sindaco: “Al via la pulizia di canali e tombini” (Di sabato 24 settembre 2022) Allerta meteo ad Ardea, ma il Sindaco si dice pronto ad affrontare a pieno l’emergenza. Nel corso della giornata di oggi, 24 settembre 2022, infatti, l’Agenzia Regionale della Protezione Civile ha diramato un Avviso di Allertamento per condizioni meteorologiche avverse, in quanto dalla serata di oggi, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”. Allerta meteo ad Ardea, attivata la centrale operativa Per questo motivo, al fine di poter fornire supporto alla cittadinanza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 settembre 2022)ad, ma ilsi dice pronto ad affrontare a pieno l’emergenza. Nel corso della giornata di oggi, 24 settembre 2022, infatti, l’Agenzia Regionale della Protezione Civile ha diramato un Avviso dimento per condizionirologiche avverse, in quanto dalla serata di oggi, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri e meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.ad, attivata la centrale operativa Per questo motivo, al fine di poter fornire supporto alla cittadinanza ...

