WhatsApp anche sui tablet Android in modalità multi-dispositivo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 settembre 2022)sta per arrivarea bordo dei: come evidenziato nell’ultima beta, è comparsa l’opzione che permette il collegamento attraverso la funzionedevice con schermi maggiorati (companion mode), come accade già da diversi mesi su desktop, ma rivolgendosi adesso ad una nuova categoria di dispositivi. Come riportato da ‘wabetainfo.com‘, l’abilitazione si basa sui codici QR. Lo smartphone principale, che contiene la SIM associata all’account, seguirà il percorso “Impostazioni > Dispositivi collegati” e poi inquadrare il codice QR generato sulsecondario (il, per l’appunto). La nuova...