Vertice militare Italia-Giappone per il caccia Tempest

Leggi su panorama

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale Luca Goretti, si recherà inper parlare deldi nuova generazione che dovrebbe nascere dal Teamche comprende il Ministero della Difesa britannico, Bae Systems, Rolls-Royce, Leonardo, Mbda e Saab. Il tema sarà la collaborazione nipponica sulla tecnologia deidi sesta generazione, della quale determinati aspettini esi potrebbero essere comuni. "A ottobre sono stato invitato indal capo dell'aviazione nipponica per discutere di programmi comuni, sarà l'occasione per condividere la nostra visione e il nostro punto di vista comune”, ha affermato Goretti in un'intervista alla testata specializzata Defence News, ricordando anche che Tokyo sta portando avanti il suo ...