Vandalizzato il Cristo nell' edicola votiva ai piedi del Monte Petrino i cittadini | Neppure i Santi lasciano in pace

Una mano amputata e l'altra danneggiata. Si è presentato così l'effige di Cristo nell'edicola votiva posta ai piedi del Monte Petrino in via Appia Antica localitĂ Incaldana a Mondragone. "Neppure i Santi lasciano in pace", hanato i fedeli che si occupano della piccola edicola votiva. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: edicola - votiva - cristo - piedi

