Trump imbucato nella premiazione del Chelsea al Mondiale per Club | l'imbarazzo dei calciatori

Donald Trump è stato protagonista di una gaffe clamorosa durante la parte finale della celebrazione del Chelsea, Campione del Mondo per Club: è rimasto sul palco d'onore tra l'imbarazzo generale al momento dell'alzata al cielo del trofeo da parte dei giocatori di Maresca. C'è voluto l'intervento di Infantino per toglierlo di peso e farlo defilare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: trump - chelsea - club - imbarazzo

Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l’aggressione di Luis Enriche e Donnarumma - Ha del clamoroso il punteggio al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: il Chlesea allenato dall’italiano Enzo Maresca ha battuto 3-0 contro i campioni d’Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers.

Il calcio totale del Psg è pronto a scatenarsi sul Chelsea sotto gli occhi di Donald Trump (El Paìs) - Questa sera il Psg affronterà il Chelsea nella finale del Mondiale per club. Allo stadio sarà presente anche Donald Trump, elogiato a più riprese da Gianni Infantino.

Psg-Chelsea, la finale del Mondiale per Club: è arrivato anche Trump allo stadio | Diretta - Dopo il trionfo in Champions Luis Enrique dà l'assalto alla quinta coppa stagionale. Dall'altra parte gli inglesi guidati dall'allenatore italiano, che vuole ripetere quanto fatto in Conference

Trump imbucato nella premiazione del Chelsea al Mondiale per Club: l'imbarazzo dei calciatori; Quello che Trump ha fatto al Chelsea è la perfetta definizione di “cringe”; Oggi, domenica 13 luglio, la finale del Mondiale per Club: è sfida PSG-Chelsea.

Trump imbucato nella premiazione del Chelsea al Mondiale per Club: l’imbarazzo dei calciatori - Donald Trump è stato protagonista di una gaffe clamorosa durante la parte finale della celebrazione del Chelsea, Campione del Mondo per Club: è rimasto sul palco d’onore tra l’imbarazzo generale al ... fanpage.it scrive

Trump alla finale del Mondiale per Club, il piano sicurezza non lo proteggerà solo dalle minacce - Anche Donald Trump sarà al MetLife Stadium per la finale del Mondiale per Club e premierà la squadra vincitrice: arriverà allo stadio con guardie armate ... Come scrive fanpage.it