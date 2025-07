Avellino cade dal balcone durante un tentativo di furto | è grave in ospedale

Avellino – Un uomo di origine albanese, sospettato di essere un topo d'appartamento, è precipitato da un balcone nella zona di Valle ad Avellino nel tentativo di sfuggire alla scoperta - presumibilmente - durante un furto. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. Ricovero d'urgenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Paura ad Avellino: donna precipita da un balcone in via Tagliamento - Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna è precipitata dal balcone di un appartamento situato al primo piano di un palazzo in via Tagliamento.

Avellino, cade dal balcone durante un tentativo di furto: è grave in ospedale; Ladro d'appartamento per scappare prende a morsi i carabinieri: era stato sorpreso in flagranza di reato; Rapina alle Poste di Montoro, sparatoria coi poliziotti, ferito uomo al balcone.

Avellino, vola giù dal balcone al secondo piano: grave 50enne - Il Mattino - Si ipotizza il tentativo di suicidio Un volo dal balcone di un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Tagliamento ad Avellino. Scrive ilmattino.it

Avellino, vola giù dal balcone al secondo piano: grave 50enne - MSN - Un volo dal balcone di un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Tagliamento ad Avellino. Si legge su msn.com