NXT The Great American Bash 2025 – Review

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Review qui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo di The Great American Bash 2025 che si è tenuto dal Center Stage Theater di Atlanta, Georgia. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito. ONE ON ONE MATCH Je’Von Evans vs. Jasper Troy L’opener del Premium Live Event, la sfida tra due stile molto diversi di lotta come la tecnica e rapidità di Je’Von Evans e la potenza di Jasper Troy. Questo contrasto tra velocità e muscoli ha creato una dinamica interessante, rendendo il match non solo equilibrato ma anche coinvolgente per il pubblico sin dal primo minuto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT The Great American Bash 2025 – Review

In questa notizia si parla di: great - american - bash - review

WWE: Un weekend di fuoco a luglio con Evolution, Saturday Night’s Main Event e Great American Bash - È ufficiale: la WWE riporterà in scena Evolution  per la prima volta dal 2018. Durante una pausa pubblicitaria di Saturday Night’s Main Event, la compagnia ha annunciato il ritorno del PLE tutto al femminile, previsto per il 13 luglio in diretta da Atlanta, Georgia.

WWE: NXT The Great American Bash il 12 Luglio, potrebbe essere in concomitanza con AEW All In? - La WWE si appresta a realizzare un fine settimana di Luglio di fuoco per gli appassionati di wrestling.

WWE: Prezzi alle stelle per NXT Great American Bash, poche ore prima di All In - Il 12 luglio è una data segnata in rosso sul calendario di qualsiasi appassionato di wrestling. Da un lato la AEW presenta la prima edizione di All In Texas, che si prospetta come uno degli show più importanti dei suoi sei anni di storia.

WW Gear Review: pagelle degli attire di WWE NXT The Great American Bash 2025 https://donnetralecorde.it/ww-gear-review-pagelle-degli-attire-di-wwe-nxt-the-great-american-bash-2025/?feed_id=11818&_unique_id=687402907aa04… Vai su X

Cosa accadrà a NXT The Great American Bash? Ecco i pronostici di Max Is Awesome 92! Acquista l’unica rivista di wrestling in Italia! Clicca sul link in bio e visita il nostro store: la spedizione è gratuita! Follow ? @theshieldofsports @spear_all Vai su Facebook

NXT The Great American Bash 2025 – Review; NXT The Great American Bash 2025 Report – WWE PLE; Risultati NXT The Great American Bash 2025 Live – WWE.

WWE NXT Great American Bash 2025 Results, Winners, Live Grades, Reaction, Highlights - WWE's NXT brand kicked off a busy two days of premium live event action for the company Saturday, hitting the Peacock airwaves with a card featuring top rivalries, championship defenses, and even a ... Riporta bleacherreport.com

WWE NXT Great American Bash Results: Review, Grades, Card For July 12 - Our WWE NXT Great American Bash results for today include LFG winner Jasper Troy battling Je'Von Evans, number one contender Jordynne Grace teaming with Blake Monroe against NXT Women’s Champion Jacy ... Come scrive msn.com