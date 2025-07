Morta dopo liposuzione ad operarla la segretaria che si fingeva chirurga nello studio di Lizarraga

Olivia Buldrini è indagata per esercizio abusivo della professione nella vicenda che vede la morte di Ana Sergia Alcivar Chenche a seguito di una liposuzione. Avrebbe operato lei la paziente senza laurea in Medicina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

