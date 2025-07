un saggio di paolo desogus sottrae pasolini al ruolo di mito buono per tutti

A cinquant’anni dalla morte, un saggio di Paolo Desogus, professore alla Sorbona, sottrae Pasolini ad una destorificazione della sua figura che ne ha fatto un mito buono per tutti: quello della lotta estetica contro un potere anonimo senza connotati, un mito buono dunque anche per i postfascisti che lo hanno messo nel loro pantheon o per i liberali che celebrano quel capitalismo che per Pasolini era l’elemento corruttore. Opera meritoria perché purtroppo con il passare degli anni è andato del tutto smarrito il contenuto politico delle sue riflessioni sui processi sociali e culturali e con frettolosità si fa coincidere Pasolini e il suo impegno con gli articoli per il Corriere della sera degli anni 70, sorvolando sul suo percorso precedente, lungo, accidentato, ricco, da dove emerge più che il valore dell’autonomia e dell’indipendenza, uno spirito dialogico che per quanto critico resta sempre in contatto dialettico con il marxismo e il Pci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

