Pensione 2027 | possibile stop all’aumento dell’età pensionabile

Il governo valuta il blocco dell’adeguamento automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, uno dei nodi cruciali della prossima manovra economica autunnale. Le previsioni dell’Istat, incrociate con le stime della Ragioneria generale dello Stato, indicano un innalzamento dei requisiti dal 2027. L’età per la pensione di vecchiaia dovrebbe salire da 67 a 67 anni e 3 . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

La pensione è sempre più un miraggio in Danimarca: il parlamento aumenta l’età pensionabile a settant’anni - I cittadini danesi dovranno attendere ulteriormente per quel viaggio che avevano in cantiere per festeggiare la fine di una lunga carriera, per portare al parco i nipotini e, semplicemente, per godersi la pensione.

L’Italia negli ultimi anni ha invertito la rotta sull’età pensionabile. La Spagna implementa politiche per rimanere più a lungo nel mercato del lavoro e sostenere l'occupazione anziana Vai su Facebook

