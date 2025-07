Napoli 53enne evade dai domiciliari e aggredisce la polizia

Tentativo di fuga in centro storico di Napoli: l’uomo bloccato con dose di crack. Doveva essere ai domiciliari. NAPOLI – Nella notte tra il 12 e il 13 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne napoletano, giĂ noto alle forze dell’ordine, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti lo hanno anche sanzionato per detenzione di stupefacenti a uso personale. Durante il pattugliamento in Vico Gabella della Farina, i poliziotti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno notato l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di fuggire verso via Soprammuro. I poliziotti lo hanno inseguito, bloccato dopo una colluttazione e trovato con una dose di crack in tasca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it