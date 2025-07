Il mercato Inter in uscita si potrebbe accendere questa settimana, con due giocatori pronti a lasciare il club. Mentre si regista una frenata su Tajon Buchanan. Le ultime dal Corriere dello Sport. FRONTI CALDI – L’Inter pensa in attacco al nome di Lois Openda ( vedi articolo ), ma sta lavorando anche al mercato in uscita. Dall’Inter dovrebbero uscire diversi giocatori. Sono due in particolare i fronti piĂą caldi per questa settimana, ossia: Aleksandar Stankovic-Bruges e Sebastiano Esposito-Cagliari. Nel primo caso, alcuni giorni fa, è avvenuto in sede su Viale della Liberazione un incontro tra l’Inter e la dirigenza belga. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Mercato Inter in uscita, due fronti caldi e frenata Buchanan – CdS