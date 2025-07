Espulso dopo 142 reati | in Italia serve un curriculum criminale per andarsene

Siccome molti si lamentano che non diamo mai buone notizie, ecco, vorrei finalmente darvene una: ce l’abbiamo fatta. Abbiamo espulso un immigrato irregolare. Un marocchino. L’abbiamo imbarcato l’altro giorno a Malpensa ed è rientrato a Casablanca. Evviva evviva. Osanna nell’alto del Viminale. La nostra felicità è aumentata dal fatto che ottenere questo risultato non è stato affatto facile: il soggetto in questione, infatti, vantava il record di 142 segnalazioni (leggasi: centroquarantadue) della polizia di Stato. In pratica, prima di riuscire a espellerlo, abbiamo lasciato che accumulasse denunce per furto, furto aggravato, furto in abitazione, rapina, spaccio, truffa, estorsione, ricettazione, minaccia, lesioni personali, rissa, porto d’armi, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, guida senza patente, interruzione di pubblico servizio e forse qualche cos’altro ancora. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Espulso dopo 142 reati: in Italia serve un curriculum criminale per andarsene

Espulso un 22enne: aveva 142 segnalazioni di polizia e numerosi reati - Un cittadino marocchino classe 2002, residente a Morbegno e in Italia dal 2012 con visto d’ingresso per motivi familiari, è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico.

In tredici anni 142 segnalazioni. Fatale la sua ultima “impresa”: espulso il recordman dei reati - Mentre si trovava in un locale pubblico di Colico ha sottratto il portafogli ad un avventore che era svenuto poco prima, usando poi il bancomat di questa persona per saldare il conto delle proprie consumazioni.

Dice di essere minorenne ma il test osseo lo smentisce, espulso da Morbegno dopo 142 reati - Espulso cittadino marocchino residente a Morbegno dopo 142 segnalazioni per reati: accompagnato a Malpensa e rimpatriato a Casablanca.

