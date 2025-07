Carlos Alcaraz si lecca le ferite | Non voglio stare a pensare troppo alla sconfitta Sinner ha imparato la lazione da Parigi

Carlos Alcaraz si è soffermato a lungo sulla rivalità con Jannik Sinner durante la conferenza stampa che ha fatto seguito alla finale di Wimbledon, persa dallo spagnolo contro il numero 1 del mondo: "Prima di tutto, sono davvero felice di avere questa rivalità con lui. Penso che sia fantastico per noi e anche per il tennis. Ogni volta che giochiamo uno contro l'altro, il nostro livello è davvero altissimo. Penso che non si veda spesso un livello così, a dirla tutta. Non vedo altri giocatori affrontarsi tra loro con il livello che raggiungiamo noi quando ci sfidiamo. Penso, come ho già detto tante volte, che questa rivalità stia diventando sempre più bella.

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Wimbledon del 2025. L'azzurro numero 1 del mondo ha superato lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Si tratta della prima affermazione nel torneo per Sinner, la sua quarta in uno Slam, che diventa

Carlos Alcaraz si inchina a Jannik Sinner: "Troppo forte. Non sapevo cosa fare" - "Perdere ti trasmette sempre delle brutte sensazioni, soprattutto se si tratta di una finale.

