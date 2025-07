Il fedelissimo di Meloni e i dazi di Trump | Se arrivano al 30% il tavolo salta

Se i dazi degli Usa nei confronti dell’ Unione Europea arriveranno davvero al 30% «il tavolo salta. Ma ora non è il momento dei toni muscolari». Tommaso Foti, ministro degli Affari Europei e del Pnrr, big di FdI, parla oggi con Repubblica della trattativa sulle tariffe tra l’Ue e Donald Trump e della lettera del presidente americano su Truth. Chiedendo di stare attenti ai mercati: «Bisogna evitare che si scateni un effetto panico, che rischia di produrre contraccolpi pesanti. Ci vuole calma, nervi saldi. Va trovato un punto di equilibrio». Il 10%. L’obiettivo però non sarĂ realisticamente quel 10%: «Non parlo di numeri, in questa fase si rischiano solo brutte figure. 🔗 Leggi su Open.online

