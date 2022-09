Traffico Roma del 23-09-2022 ore 08:00 (Di venerdì 23 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Eventualmente questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il Traffico Traffico leggermente inferiore alla media a causa della chiusura di alcuni plessi scolastici in vista delle elezioni di domenica ci sono pure Però sulla Cassia fra la storta e Tomba di Nerone nessuna segnalazione sulla Cassia bis Veientana incolonnamenti sulla Flaminia ad Ariano al bivio di Sacrofano Quindi da Labaro a Quinto ci sono poi difficoltà per chi dal raccordo è diretto sulla Flaminia con le code registrante sulla complanare esterna sul Raccordo Anulare una soluzione viene incolonnamenti in carreggiata interna a partire da la Casilina fino allo svincolo Argentina in carreggiata esterna code anche tra le uscite Prenestina e Nomentana abbiamo incolonnamenti sulla Nomentana è lunga la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Eventualmente questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità illeggermente inferiore alla media a causa della chiusura di alcuni plessi scolastici in vista delle elezioni di domenica ci sono pure Però sulla Cassia fra la storta e Tomba di Nerone nessuna segnalazione sulla Cassia bis Veientana incolonnamenti sulla Flaminia ad Ariano al bivio di Sacrofano Quindi da Labaro a Quinto ci sono poi difficoltà per chi dal raccordo è diretto sulla Flaminia con le code registrante sulla complanare esterna sul Raccordo Anulare una soluzione viene incolonnamenti in carreggiata interna a partire da la Casilina fino allo svincolo Argentina in carreggiata esterna code anche tra le uscite Prenestina e Nomentana abbiamo incolonnamenti sulla Nomentana è lunga la ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Trionfale, tra Gra-via Ipogeo degli Ottavi e via della Camilluccia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Appia Antica, tra Frattocchie e via di Tor Carbone - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tuscolana, tra viale Palmiro Togliatti e piazza Sulmona - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sull'Appia, tra Frattocchie - SS207 Nettunense e via dell'Almone/via Demetriade - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Salaria, tra Castel Giubileo/Gra e Tangenziale Est -