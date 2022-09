Technopolicy – Benanti | l’algoretica e l’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo

Leggi su formiche

(Di venerdì 23 settembre 2022) Clicca qui per vedere l’episodio integrale su Business+, la tv on demand Clicca qui per ascoltare il podcast, il podcast di Formiche.net Tra le pagine dei quotidiani e dei periodici è piuttosto comune trovare una sezione sulla tecnologia. Esistono milioni di video-recensioni su qualunque gadget, dai telefoni agli aspirapolvere intelligenti. Siamo invasi di podcast che ripercorrono, romanzata, la storia delle società della Silicon Valley. Eppure manca, in Italia, qualcuno che parli dell’incrocio tra tech e politica, tra innovazione e relazioni internazionali, tra digitale e regolazione. Per questo abbiamo deciso di creare un nuovo “contenitore”,, con l’obiettivo di raccontare e creare una discussione su questi tre incroci pericolosi. Ogni settimana incontrerò esperti, accademici, manager, ...