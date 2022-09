Super Mario Bros: The Movie, annunciata la data d'uscita del trailer (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo mesi di attesa, il primo trailer del nuovo film su Super Mario Bros. è finalmente in arrivo: ecco tutti i dettagli. Lo scorso anno, Nintendo ha annunciato l'uscita di un nuovo film su Super Mario Bros., confermandone alcuni membri del cast come Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen. Oltre a questo però non abbiamo mai ricevuto aggiornamenti sulla pellicola, fino a questo momento: il colosso giapponese ha infatti rivelato quando uscirà il primo trailer ufficiale. La notizia arriva dal New York Comic-Con, in un tweet ha rivelato che il primo trailer del film su Super Mario Bros. verrà presentato alla convention di quest'anno. Nello ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo mesi di attesa, il primodel nuovo film su. è finalmente in arrivo: ecco tutti i dettagli. Lo scorso anno, Nintendo ha annunciato l'di un nuovo film su., confermandone alcuni membri del cast come Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black e Seth Rogen. Oltre a questo però non abbiamo mai ricevuto aggiornamenti sulla pellicola, fino a questo momento: il colosso giapponese ha infatti rivelato quando uscirà il primoufficiale. La notizia arriva dal New York Comic-Con, in un tweet ha rivelato che il primodel film su. verrà presentato alla convention di quest'anno. Nello ...

