Problema muscolare per Immobile, non convocato per Italia - Inghilterra (Di venerdì 23 settembre 2022) Piove sul bagnato per l'Italia e Roberto Mancini: anche Ciro Immobile si è aggiunto alla già lunghissima lista di indisponibili per la gara di stasera contro l'Inghiltera, che era già stata aggiornata ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 settembre 2022) Piove sul bagnato per l'e Roberto Mancini: anche Cirosi è aggiunto alla già lunghissima lista di indisponibili per la gara di stasera contro l'Inghiltera, che era già stata aggiornata ...

AleAntinelli : Out Ciro #Immobile problema muscolare. #ItaIng - AntoVitiello : #Hernandez rientra dalla Nazionale per un problema all'adduttore che verra’ valutato nei prossimi giorni con esami… - TonyCittadinoTV : RT @capuanogio: ?? Fuori anche #Immobile, non convocato per un problema muscolare. Questa sera bisogna voler molto bene alla nazionale e… - TonyCittadinoTV : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Immobile non convocato per #ItaliaInghilterra a causa di un guaio muscolare ? - TeofiloSteven : RT @AleAntinelli: Out Ciro #Immobile problema muscolare. #ItaIng -