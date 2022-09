«Prima troppo Conte, poi troppo Draghi. E noi?». I giovani del Pd da Piazza del Popolo (semivuota) – Il video (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il centrodestra, anche il Partito Democratico sceglie Piazza del Popolo per chiudere la campagna elettorale. Il confronto è, per ovvi motivi, impietoso: la Piazza non è gremita come ieri, ma si sente forte la presenza dei giovani. Il colore che campeggia è il bianco: bianche le bandiere con il simbolo del partito, bianche le magliette, su cui spicca l’inconfondibile grafica scelta dal Pd nel bel mezzo della campagna elettorale. I più entusiasti, appunto, sono i militanti dei giovani Democratici. Open ha raccolto le loro impressioni a poco più di 24 ore dalla chiamata alle urne. su Open Leggi anche: Conte accolto al grido di «onestà, onestà». L’attacco a Draghi: «Pace fuori dai radar, ma i condizionatori li abbiamo spenti» – Il video De ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo il centrodestra, anche il Partito Democratico scegliedelper chiudere la campagna elettorale. Il confronto è, per ovvi motivi, impietoso: lanon è gremita come ieri, ma si sente forte la presenza dei. Il colore che campeggia è il bianco: bianche le bandiere con il simbolo del partito, bianche le magliette, su cui spicca l’inconfondibile grafica scelta dal Pd nel bel mezzo della campagna elettorale. I più entusiasti, appunto, sono i militanti deiDemocratici. Open ha raccolto le loro impressioni a poco più di 24 ore dalla chiamata alle urne. su Open Leggi anche:accolto al grido di «onestà, onestà». L’attacco a: «Pace fuori dai radar, ma i condizionatori li abbiamo spenti» – IlDe ...

StefanoFassina : Sono irresponsabili i governi #Ue che, a rischio di escalation nucleare, rispondono con “più sanzioni a #Russia , p… - _ItsGiorgia : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - travelforfun73 : La Juve davvero ha sbagliato troppo negli ultimi anni, perso completamente il controllo del mercato Italiano, Barel… - imtaurusxx : RT @_addictedtolou_: Per quanto possa stare antipatica Aurora Ramazzotti, non si può negare che i giornalisti l'abbiano messa in una posizi… - giulym53 : RT @mentecritica: Ho delle persone nel mio cuore. Loro lo sanno, ma voglio dire pubblicamente che gli voglio bene. Lo dico ora. Prima che f… -