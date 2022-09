Overtime Festival 2022 | a Macerata con Roberto Mancini

(Di venerdì 23 settembre 2022), ne vedremo davvero delle belle! Tutto pronto per la 12^ edizione di, ildel Racconto, Etica e Giornalismo Sportivo in programma dal 5 al 9 ottobre nel centro storico di. La prestigiosa vetrina griffata Pindaro Eventi, guidata al top dai fratelli Angelo e Michele Spagnuolo, è pronta ad ospitare una ricca serie di iniziative e incontri. Ma anche interviste, rassegne, mostre, convegni all’insegna dello sport e… Tanto altro ancora!OSPITIAlla giornata inaugurale di mercoledì 5 ottobre (in serata) ci sarà niente di meno che, Commissario Tecnico della nostra ...

notiziasportiva : Overtime Festival 2022: #Macerata ospita i big dello sport - Cinzia_S87 : RT @Vistodalbasso: - MencarelliMarco : RT @Vistodalbasso: - Vistodalbasso : -

Calcio Style

Dopo essere stato a Macerata nell'ottobre 2019, in occasione delGiornalismo e Racconto sportivo, Fabio Caressa sarà presente proprio oggi (dalle 21) nella suggestiva ...... ed a seguire le tre pellicole cinematografiche selezionate dalla giuria del. Di seguito, ... Ci si sposta in seguito nella lontana Cina per il terzo corto, ovvero The Man Who Worksdi ... Overtime Festival 2022: Roberto Mancini all’inaugurazione a Macerata Overtime sempre al top. Overtime Festival, solo e soltanto l'Originale! Come dire, Diffidate dalle imitazioni! Scalda i motori la macchina organizzativa della 12^ edizione di Overtime Festival, il Fes ...