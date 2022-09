“Noi, che campiamo solo grazie al Rdc: essere poveri non è una colpa”. Le storie di Umberto e Francesca (Di venerdì 23 settembre 2022) «Io la vita posso dire di averla vissuta davvero. In tutte le sue sfaccettature. Ma sono passato dal paradiso al fondo del fondo del fondo». Il signor Umberto Bertocco, 64 anni, sospira seduto al tavolo della cucina nel suo alloggio popolare alla periferia di Padova, rione Torre. La sua biografia è divisa in tre parti: la prima è fatta di mille avventure in giro per il mondo; nella seconda ha scoperto di essere malato e campava con 270 euro al mese di pensione di invalidità («per fortuna ogni tanto qualche amico mi pagava la spesa al supermercato»); il terzo capitolo è iniziato nel 2019, quando il Governo gialloverde ha introdotto il Reddito di cittadinanza. Da allora, a quella miseria di pensione si è aggiunto un aiuto da 500 euro al mese che quantomeno consente a Umberto di respirare. Sono 2,3 milioni gli italiani che ricevono il ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) «Io la vita posso dire di averla vissuta davvero. In tutte le sue sfaccettature. Ma sono passato dal paradiso al fondo del fondo del fondo». Il signorBertocco, 64 anni, sospira seduto al tavolo della cucina nel suo alloggio popolare alla periferia di Padova, rione Torre. La sua biografia è divisa in tre parti: la prima è fatta di mille avventure in giro per il mondo; nella seconda ha scoperto dimalato e campava con 270 euro al mese di pensione di invalidità («per fortuna ogni tanto qualche amico mi pagava la spesa al supermercato»); il terzo capitolo è iniziato nel 2019, quando il Governo gialloverde ha introdotto il Reddito di cittadinanza. Da allora, a quella miseria di pensione si è aggiunto un aiuto da 500 euro al mese che quantomeno consente adi respirare. Sono 2,3 milioni gli italiani che ricevono il ...

