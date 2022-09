Mercoledì (Addams) dal 23 novembre su Netflix (Di venerdì 23 settembre 2022) Mercoledì Mercoledì in arrivo di Mercoledì, precisamente il prossimo 23 novembre. Netflix ha annunciato la data di uscita della nuova serie tv dalla mente del regista Tim Burton che nasce nell’universo della Famiglia Addams. La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore. Nel ruolo della protagonista Mercoledì Addams ci sarà Jenna ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 settembre 2022)in arrivo di, precisamente il prossimo 23ha annunciato la data di uscita della nuova serie tv dalla mente del regista Tim Burton che nasce nell’universo della Famiglia. La serie è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni dicome studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima… tutto ciò mentre esplora nuove e complicate relazioni alla Nevermore. Nel ruolo della protagonistaci sarà Jenna ...

