Mediaset e il patron di Iliad presentano un’offerta per acquistare la francese M6

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il gruppo, nel 2021 rinominato a livello europeo MediaForEurope dopo il cambio di sede e di denominazione sociale, punta ad acquisire il canaleM6: Mfe ha presentato una offerta non vincolante per acquisire il 48,3% in mano alla tedesca Rtl in partnership con un alleato, ovverosia Xavier Niel, fondatore di, come riportato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

MaPiLupo : @berlusconi @fuoridalcorotv con #mariogiordano patron dei cabarettisti di mediaset non posso davvero perderla... pe… - gmaldini85 : La torta consistente derivante dal canone TV è rimasta totalmente alla RAI, mentre Mediaset è stata azzittita facen… -

Sport Mediaset

...in ogni conferenza stampa di Striscia che inaugura l'anno di casa- non possono mancare le sferzate di Ricci. Il bersaglio più succulento è Baglioni, l'uomo che più irrita al mondo il...... Monika Sport e tutte le altre aziende della galassia del fitness uscite dal cilindro del... "A, quando capitavo da quelle parti, molti presentatori si dileguavano. Evitavano di ... Udinese, Pozzo: "Vogliamo dar fastidio alle grandi e tornare in Europa" - Sportmediaset Intanto dietro al bancone la prossima settimana ci sarà Luca Argentero. E questa è già una buona notizia. L'attore si cimenterà come speaker tra le inchieste e le sferzate del Tg satirico di Canale 5.Calcio ora per ora Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà della Serie A e la Non ci esaltiamo perché conosciamo la difficoltà della Serie A e la forza dei club metropolitani con fuoriclasse ...