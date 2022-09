Martina, in rete il singolo “Luna Piena RMX” feat. Clementino (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi in rete il remix di “Luna Piena” Martina feat. Clementino ASCOLTA il RMX https://bfan.link/Luna-Piena-2 Dopo la pubblicazione a luglio del singolo “Luna Piena” Martina torna con “Luna Piena RMX” Dal 23 settembre il brano, realizzato in featuring con il compagno Clementino, è in rotazione radiofonica. Martina Difonte, attrice di cinema e teatro con collaborazioni nazionali e internazionali, artista non nuova al circuito musicale grazie alla vittoria nel 2018 ad Area Sanremo, del Premio Mia Martini e per aver pubblicato i singoli “Di te” (2016), “Tu che ne sai” (dicembre 2021) e “Giu? da me” ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi inil remix di “ASCOLTA il RMX https://bfan.link/-2 Dopo la pubblicazione a luglio deltorna con “RMX” Dal 23 settembre il brano, realizzato inuring con il compagno, è in rotazione radiofonica.Difonte, attrice di cinema e teatro con collaborazioni nazionali e internazionali, artista non nuova al circuito musicale grazie alla vittoria nel 2018 ad Area Sanremo, del Premio Mia Martini e per aver pubblicato i singoli “Di te” (2016), “Tu che ne sai” (dicembre 2021) e “Giu? da me” ...

