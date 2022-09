Italia - Inghilterra : Le probabili formazioni e dove vederla (Di venerdì 23 settembre 2022) Alle ore 20.45 allo Stadio Meazza di Milano, si giocherà Italia-Inghilterra gara valida per la quinta giornata del gruppo 3 di Nations League. Queste le probabili formazioni : Italia : ( 4-3-3 ) Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni,Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Pobega, Gabbiadini, Scamacca, Raspadori.CT. Mancini Inghilterra ( 4-2-3-1 ) Ramsdale, James, Tomori, Maguire, Trippier, Bellingham, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane.CT. Southgate. La gara sarà visibile in chiaro su Rai 1, in streaming su Rai Play. CLICCA QUI: TUTTI GLI ARTICOLI INSERITI SU TERZO TEMPONAPOLI.COM Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Alle ore 20.45 allo Stadio Meazza di Milano, si giocheràgara valida per la quinta giornata del gruppo 3 di Nations League. Queste le: ( 4-3-3 ) Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni,Emerson Palmieri, Barella, Jorginho, Pobega, Gabbiadini, Scamacca, Raspadori.CT. Mancini( 4-2-3-1 ) Ramsdale, James, Tomori, Maguire, Trippier, Bellingham, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane.CT. Southgate. La gara sarà visibile in chiaro su Rai 1, in streaming su Rai Play. CLICCA QUI: TUTTI GLI ARTICOLI INSERITI SU TERZO TEMPONAPOLI.COM

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'G. Meazza' S. Siro - #Milano ?? In… - calciomercatoit : ??+++ Sandro #Tonali ha appena lasciato il ritiro della #Nazionale: non sarà disponibile per i match con… - DiMarzio : #NationsLeague | #Italia, infortunio per Immobile: non ci sarà contro l'Inghilterra - milansette : Inghilterra, i convocati di Southgate in vista dell'Italia: c'è Tomori #acmilan #rossoneri - Faber1504 : RT @todorov_denis: La prima foto è di oggi in Italia, la seconda è di qualche giorno fa in Inghilterra. Notate qualcosa...? -