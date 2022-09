Gf Vip 7, Giulia Salemi ‘sabotata’ durante la puntata? L’errore della regia fa infuriare i fan (Di venerdì 23 settembre 2022) Una nuova puntata del GF Vip è andata in onda, non senza qualche piccola polemica accesa dai fan su Twitter. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Elettra Lamborghini ‘scappa’ dal gossip della sorella Ginevra: dove si trovava mentre andava in onda la seconda puntata Giulia Salemi infatti, durante la puntata, aveva selezionato dei tweet, ma quando Signorini le dava la parola la regia ne mostrava altri, scatenando il disappunto sui social degli utenti che si sono accorti subito della discrepanza. “Giulia seleziona i tweet e la regia gliene manda altri” ha notato un utente su Twitter. In ogni caso, Giulia giorno dopo giorno sta conquistando il favore del pubblico per la sua leggerezza, la ... Leggi su funweek (Di venerdì 23 settembre 2022) Una nuovadel GF Vip è andata in onda, non senza qualche piccola polemica accesa dai fan su Twitter. LEGGI ANCHE: — GF Vip, Elettra Lamborghini ‘scappa’ dal gossipsorella Ginevra: dove si trovava mentre andava in onda la secondainfatti,la, aveva selezionato dei tweet, ma quando Signorini le dava la parola lane mostrava altri, scatenando il disappunto sui social degli utenti che si sono accorti subitodiscrepanza. “seleziona i tweet e lagliene manda altri” ha notato un utente su Twitter. In ogni caso,giorno dopo giorno sta conquistando il favore del pubblico per la sua leggerezza, la ...

