Federmanager agli 'Stati generali Export' per crescita all'estero di manager e aziende (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il presidente di Federmanager e Cida, Stefano Cuzzilla, ha preso parte al panel di apertura della quarta edizione degli 'Stati generali dell'Export', importante manifestazione organizzata a Ravenna dal Forum Italiano dell'Export (Ief), presieduto da Lorenzo Zurino. "La partecipazione all'evento da parte della Federazione si inscrive nel solco di un solido percorso di collaborazione, già avviato attraverso l'accordo sottoscritto tra Federmanager e Ief nel maggio scorso. Gli Stati generali si sviluppano in una due giorni (23 e 24 settembre) pensata per favorire il dialogo tra istituzioni, manager e imprese sui temi più rilevanti dell'Export e sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il presidente die Cida, Stefano Cuzzilla, ha preso parte al panel di apertura della quarta edizione degli 'dell'', importante manifestazione organizzata a Ravenna dal Forum Italiano dell'(Ief), presieduto da Lorenzo Zurino. "La partecipazione all'evento da parte della Federazione si inscrive nel solco di un solido percorso di collaborazione, già avviato attraverso l'accordo sottoscritto trae Ief nel maggio scorso. Glisi sviluppano in una due giorni (23 e 24 settembre) pensata per favorire il dialogo tra istituzioni,e imprese sui temi più rilevanti dell'e sulle ...

