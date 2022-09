Elezioni 2022, Speranza contro Meloni: “Fai occhiolino a no vax” – Video (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Meloni mi ha attaccato. Giorgia sei una irresponsabile, il modello Italia ha difeso la vita delle persone mentre voi pensavate a prendere quattro voti e inseguire le piazze di chi voleva distruggere l’Italia”. E’ un passaggio dell’intervento di Roberto Speranza all’evento con cui il Pd chiude a Piazza del Popolo la campagna elettorale 2022. “Che succede dopo il 25 settembre? La campagna vaccinale è patrimonio del Paese, non di un ministro. Né tu né Salvini avete detto parole chiare perchè fai l’occhiolino ai no vax”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “mi ha attaccato. Giorgia sei una irresponsabile, il modello Italia ha difeso la vita delle persone mentre voi pensavate a prendere quattro voti e inseguire le piazze di chi voleva distruggere l’Italia”. E’ un passaggio dell’intervento di Robertoall’evento con cui il Pd chiude a Piazza del Popolo la campagna elettorale. “Che succede dopo il 25 settembre? La campagna vaccinale è patrimonio del Paese, non di un ministro. Né tu né Salvini avete detto parole chiare perchè fai l’ai no vax”. L'articolo proviene da Italia Sera.

