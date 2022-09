Elezioni 2022, Reichlin: “Unico timore in breve periodo ingovernabilità, se destra vince ma è divisa” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Nel breve periodo l’Unico timore giustificato rispetto al risultato elettorale sarebbe quello dell’ingovernabilità: se la destra dovesse vincere ma si ritrovasse divisa al suo interno sarebbe preoccupante”. Lo dice ad Adnkronos l’economista Lucrezia Reichlin, docente ordinaria di Economia presso la London Business School, a proposito dell’esito delle Elezioni politiche. Se la coalizione di centrodestra dovesse vincere le Elezioni “non credo affatto” che ci sarebbe un crollo dei mercati. Nel medio termine la preoccupazione è che questa vittoria si ripercuota sul progetto federale Ue, secondo Reichlin. “Nel medio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Nell’giustificato rispetto al risultato elettorale sarebbe quello dell’: se ladovessere ma si ritrovasseal suo interno sarebbe preoccupante”. Lo dice ad Adnkronos l’economista Lucrezia, docente ordinaria di Economia presso la London Business School, a proposito dell’esito dellepolitiche. Se la coalizione di centrodovessere le“non credo affatto” che ci sarebbe un crollo dei mercati. Nel medio termine la preoccupazione è che questa vittoria si ripercuota sul progetto federale Ue, secondo. “Nel medio ...

