Elezioni 2022 | Berlusconi | “Io sono super”

(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – "Berlusconi? E' semplicemente super! Scherzo…". Ospite di 'Pomeriggio 5', su Canale 5, Silvio Berlusconi si presta al gioco di associare a un nome due aggettivi e risponde con una battuta quando la conduttrice Barbara D'Urso fa il suo nome. Il Cav si fa serio e dice su di sè: "Penso che Berlusconi sia semplice, umile, buono, rispettoso, generoso e sincero…". Prima di salutarlo D'Urso si complimenta con l'ex premier: "Io posso solo confermare, conoscendolo dal 1977, perché come sa ho iniziato a lavorare con lei, caro presidente, che sicuramente è un gentiluomo. E detto da una donna, credo valga molto…".

