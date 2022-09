“È morto a 28 anni”. Lutto nella televisione, addio a uno dei volti più particolari del programma (Di venerdì 23 settembre 2022) Una tragedia ha colpito il mondo della tv. Aveva solo 28 anni ed era protagonista del programma Drag Race Uk. Grande dolore e grande tristezza per i suoi fan che sono sotto choc per la sua scomparsa. Sui social in uno dei suoi ultimi post appariva con i suoi folti riccioli tinti di porpora: la foto è datata 14 settembre scorso. Solo quattro giorni dopo George Ward è morto, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. George Ward era Cherry Valentine nella seconda stagione di Drag Race Uk ed è morta tragicamente a 28 anni: “È con la più straziante e profonda tristezza che informiamo che il nostro George – Cherry Valentine – è tragicamente morto. Questo sarà uno shock profondo per la maggior parte delle persone e capiamo che non esiste un modo semplice per annunciarlo”: è l’annuncio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Una tragedia ha colpito il mondo della tv. Aveva solo 28ed era protagonista delDrag Race Uk. Grande dolore e grande tristezza per i suoi fan che sono sotto choc per la sua scomparsa. Sui social in uno dei suoi ultimi post appariva con i suoi folti riccioli tinti di porpora: la foto è datata 14 settembre scorso. Solo quattro giorni dopo George Ward è, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. George Ward era Cherry Valentineseconda stagione di Drag Race Uk ed è morta tragicamente a 28: “È con la più straziante e profonda tristezza che informiamo che il nostro George – Cherry Valentine – è tragicamente. Questo sarà uno shock profondo per la maggior parte delle persone e capiamo che non esiste un modo semplice per annunciarlo”: è l’annuncio ...

