Cybersicurezza | Uniud partner dottorato di ricerca nazionale 

(Di venerdì 23 settembre 2022) Formare una nuova generazione di esperti in grado di supportare la resilienza di cittadini, istituzioni pubbliche e imprese rispetto agli attacchi informatici, sviluppando e implementando processi e infrastrutture digitali più sicure e affidabili. È l’obiettivo deldi interesse nazionale in “”, di cui èanche l’Università di Udine e che è organizzato dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca, in collaborazione con il Laboratorio nazionale di cybersecurity del Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica (Cini). Un titolo altamente formativo nel campo della sicurezza informatica, per cui sono disponibili 38 borse di studio, due delle quali riguardanti l’Ateneo friulano: c’è tempo fino alle ore 12 del 3 ottobre 2022 per inviare la domanda di ammissione. Quattro i percorsi in cui si articola il ...