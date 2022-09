Cesare Cremonini e l’omaggio al maestro Lucio Dalla in “Stella di mare” (Di venerdì 23 settembre 2022) Cesare Cremonini dopo un’estate negli stadi italiani più importanti, dove ha segnato numerosi sold out, torna il prossimo 29 settembre con un nuovo capitolo della sua musica, ma questa volta un po’ diverso. Per l’artista, infatti, è un onore portare in vita la voce di Lucio Dalla nel brano Stella di mare, in un duetto inedito. Si tratta di un’operazione artistica senza precedenti. Cesare Cremonini porta in vita di nuovo la voce di Lucio Dalla in un inedito ed emozionante duetto sulle note di uno dei più grandi successi della carriera dell’artista ormai scomparso, Stella di mare. Una nuova occasione di vivere per il brano confezionato da una delle voci che ha fatto la storia della ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 settembre 2022)dopo un’estate negli stadi italiani più importanti, dove ha segnato numerosi sold out, torna il prossimo 29 settembre con un nuovo capitolo della sua musica, ma questa volta un po’ diverso. Per l’artista, infatti, è un onore portare in vita la voce dinel branodi, in un duetto inedito. Si tratta di un’operazione artistica senza precedenti.porta in vita di nuovo la voce diin un inedito ed emozionante duetto sulle note di uno dei più grandi successi della carriera dell’artista ormai scomparso,di. Una nuova occasione di vivere per il brano confezionato da una delle voci che ha fatto la storia della ...

TweetNotizie : Cesare Cremonini farà uscire un duetto virtuale con Lucio Dalla - Kajaj_Arielaa : RT @SkyTG24: Cesare Cremonini farà uscire un duetto virtuale con Lucio Dalla - rosariarenna : RT @CremoniniCesare: Il duetto evento Cremonini Dalla sulle note di “Stella di mare”. @VanityFairIt - liberipensieri_ : RT @CremoniniCesare: Il triplo album live #CremoniniLIVEStadi2022 + Imola in uscita il 28 Ottobre già in pre order da ora qui: https://t.co… - Luca_zone : RT @RadioR101: #R101News: #CesareCremonini pubblica il duetto virtuale con #LucioDalla in #StellaDiMare -