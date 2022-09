Calcio: Gosens 'Ho detto di no al Leverkusen per restare all'Inter' (Di venerdì 23 settembre 2022) Il laterale tedesco: "Voglio continuare a combattere per i colori nerazzurri". BERLINO (GERMANIA) - La sua esperienza all'Inter, cominciata a gennaio, ancora non ha fruttato grandi risultati ma, dal ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 settembre 2022) Il laterale tedesco: "Voglio continuare a combattere per i colori nerazzurri". BERLINO (GERMANIA) - La sua esperienza all', cominciata a gennaio, ancora non ha fruttato grandi risultati ma, dal ...

