Ascolti TV | Giovedì 22 settembre 2022. Grande Fratello Vip 2.2 mln – 19.5%, Porta a Porta 1.5 mln – 9.6%. Nudi per la Vita chiude al 6.5%

Alfonso Signorini Nella serata di ieri, Giovedì 22 settembre 2022, su Rai1 Porta a Porta – Politiche '22 ha conquistato 1.526.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.266.000 spettatori pari al 19.5% di share (Grande Fratello Vip Night 910.000 – 30.5%). Su Rai2 l'ultimo appuntamento con Nudi per la Vita ha interessato 1.198.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Max Angioni: Miracolato ha catturato l'attenzione di 932.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Criminali come Noi ha raccolto davanti al video 753.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 767.000

