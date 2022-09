mariedduscanu : @schumacher_jorg @petregiamp @ardigiorgio @matteorenzi Il problema è quello allora aver fatto cadere Conte per Drag… -

VEDI ANCHE Haas, c'è Giovinazzi per il dopoSteiner: "Mick non è fuori dai giochi" Haas, Steiner non esclude l': "Se vuole andare, così sia" Dalle libere offerte a ...Il paese delle ultime cose è un luogo triste, adatto all', anche perché quelle cose sono quasi sempre le penultime, o le terzultime. Oppure erano davvero le ultime ma non lo sapevamo. Il campione non riesce a separarsi dal suo essere più profondo, non ...Addio Schumacher, arriva un incredibile annuncio: nessuno lo avrebbe immaginato. Il futuro sembra ormai già scritto ...La Williams ha annunciato l’addio a fine stagione di Latifi. Non ci sarà il canadese nel 2023 al fianco di Albon. Latifi è stato il pilota che ha inciso sull’esito del Mondiale 2021 tra Hamilton e Ver ...