Zanzare ‘progettate’ per non diffondere malaria | lo studio

(Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Geneticamente modificate per non diffondere la malaria. Un team di ricercatori dell'Imperial College London è riuscito nell'impresa di 'progettare' Zanzare che rallentano nel loro intestino la crescita dei parassiti che causano la malattia, impedendo di fatto la trasmissione con una strategia ingegnosa. Protagonista dello studio pubblicato su 'Science Advances': la principale specie di zanzara portatrice della malattia nell'Africa subsahariana, cioè l'Anopheles gambiae. Con una modifica al Dna gli scienziati sono riusciti a far sì che, quando l'insetto prende il 'pasto di sangue', produca due molecole, peptidi antimicrobici, nelle sue viscere. Questi peptidi, originariamente isolati dalle api mellifere e dalle rane artigliate africane, compromettono lo sviluppo del parassita della ...

