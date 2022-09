Yuki Tsunoda contratto: correrà ancora per il team AlphaTauri (Di giovedì 22 settembre 2022) Il pilota Giapponese Yuki Tsunoda continuerà a guidare per la seconda squadra della Red Bull per un’altra stagione. ll team AlphaTauri è uno di quei team che ancora non aveva confermato i suoi piloti per la stagione di Formula 1 2023 (sebbene Gasly abbia un contratto che lo dovrebbe portare all’Alpine) ma oggi 22 settembre 2022 ha deciso il nome di uno di loro. Così AlphaTauri assicura la continuità del pilota giapponese in attesa di risolvere la situazione definitivamente prima dell’inizio della nuova stagione. Formula 1 2023: il calendario completo Yuki Tsunoda contratto: un pilota deciso Tsunoda a 22 anni ha già accumulato 36 partecipazioni a Gran Premi nella massima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 settembre 2022) Il pilota Giapponesecontinuerà a guidare per la seconda squadra della Red Bull per un’altra stagione. llè uno di queichenon aveva confermato i suoi piloti per la stagione di Formula 1 2023 (sebbene Gasly abbia unche lo dovrebbe portare all’Alpine) ma oggi 22 settembre 2022 ha deciso il nome di uno di loro. Cosìassicura la continuità del pilota giapponese in attesa di risolvere la situazione definitivamente prima dell’inizio della nuova stagione. Formula 1 2023: il calendario completo: un pilota decisoa 22 anni ha già accumulato 36 partecipazioni a Gran Premi nella massima ...

F1Daviderusso : Tsunoda e #AlphaTauri ancora insieme nel 2023. Beccatevi Yuki al simulatore ?? Ha girato 'soli' 3 sec più veloce di… - Gi0rgi4_Drago : RT @wolfsxtar: yuki tsunoda con un contratto ora posso tornare a vivere tranquilla la telenovela è conclusa GODO - albertomurador : RT @F1Sport_PitTalk: #F1 | Arriva il rinnovo per Yuki Tsunoda - ToriItaliani : Ci fosse stato un pilota RB vincente in F2 e Gasly fosse rimasto, Yuki sarebbe stato confermato? Probabilmente. Ma… - Italiaracing : Yuki Tsunoda ha ottenuto il rinnovo: correrà anche nel 2023 in AlphaTauri #F1 -