Sonia Bruganelli | «Non ho nulla da nascondere | nemmeno i privilegi»

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dal rapporto con la famiglia, alla decisione di andare a vivere in case separate con Paolo Bonolis, per arrivare al Gf Vip, passando per il Pratigate e ovviamente il jet privato. Intervista senza filtri a

trash_italiano : IL BLOCCO SUL PORRO DI SONIA BRUGANELLI. #GFVIP - infoitcultura : Sonia Bruganelli contro Giulia Salemi? L'opinionista del GF Vip interviene - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli svela un retroscena su Giulia Salemi: “Stavo per andarmene” #gfvip #gfvip7 #prelemi #giuliasalemi… - Parpiglia : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Sonia Bruganelli stizzita da un comportamento di Giulia Salemi: “Volevo andarmene” L’opinionista ha poi rivelato… - infoitcultura : Sonia Bruganelli spara a zero sui Vipponi -

Ore difficili perche ha dovuto far fronte a un brutto inconveniente , un contrattempo fastidioso che ha voluto condividere con i suoi followers su Instagram. Queste le parole dell'opinionista del ...opinionista per il secondo anno di seguito del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stata ospite di una nuova puntata del format Casa Chi che vede al timone Sophie Codegoni ...Dal rapporto con la famiglia, alla decisione di andare a vivere in case separate con Paolo Bonolis, per arrivare al Gf Vip, passando per il Pratigate e ovviamente il jet privato. Intervista senza filt ...Giovedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con Grande Fratello Vip 2022 condotto da Alfonso Signorini.