Sampdoria: video call del trustee Videl con i legali dello sceicco Al Thani (Di giovedì 22 settembre 2022) Momenti concitati in casa Sampdoria. Nelle ultime ore c'è stata una video call tra il trustee Gianluca Vidal, gli advisor di Lazard (la banca americana incaricata di trovare l'acquirente del club blucerchiato, ndr) e un procuratore che cura in Europa gli interessi di Kalid Falehb Al Thani, lo sceicco che si era detto interessato all'acquisizione della Sampdoria. Secondo le ultime informazioni, al termine della chiamata, sarebbe stata formalizzata la proposta di acquisto ma non ancora la garanzia bancaria, senza la quale l'offerta è inoperante. I termini tecnici di rilascio della garanzia non dovrebbero eccedere i 7-10 giorni. Alcune indiscrezioni riportano come, insieme allo sceicco Al Thani, ci sarebbero anche due cordate ...

