Roma, precipita da un’impalcatura: morto un operaio (Di giovedì 22 settembre 2022) Tragedia in via del Buon Ricovero oggi pomeriggio. Un operaio di 61 anni è morto precipitando dall’impalcatura allestita in un cantiere edile. Erano le 14 di oggi, 22 settembre 2022 quando è stato dato l’allarme per un incidente sul lavoro. I soccorsi sono arrivati tempestivi per cercare di prestare soccorso al 61enne. L’operaio, però, aveva fatto un volo di 3 metri che gli è stato fatale. Si sono rivelati vani i tentativi di rianimare l’uomo da parte del personale sanitario del 118. Scattano le indagini Ad accorrere sul posto sono stati poi anche gli agenti del Commissariato Flaminio, oltre alla Polizia scientifica e l’ispettorato del lavoro. Inevitabilmente il cantiere verrà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari a stabilire se sussistevano le condizioni di sicurezza per gli operai presenti nel cantiere oltre, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) Tragedia in via del Buon Ricovero oggi pomeriggio. Undi 61 anni èndo dall’impalcatura allestita in un cantiere edile. Erano le 14 di oggi, 22 settembre 2022 quando è stato dato l’allarme per un incidente sul lavoro. I soccorsi sono arrivati tempestivi per cercare di prestare soccorso al 61enne. L’, però, aveva fatto un volo di 3 metri che gli è stato fatale. Si sono rivelati vani i tentativi di rianimare l’uomo da parte del personale sanitario del 118. Scattano le indagini Ad accorrere sul posto sono stati poi anche gli agenti del Commissariato Flaminio, oltre alla Polizia scientifica e l’ispettorato del lavoro. Inevitabilmente il cantiere verrà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari a stabilire se sussistevano le condizioni di sicurezza per gli operai presenti nel cantiere oltre, ...

