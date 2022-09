Quel filo ‘Sottil’ che li unisce: viaggio nel miracolo Udinese (Di giovedì 22 settembre 2022) La Serie A si ferma per lasciare spazio alle partite delle Nazionali ed è arrivato il momento del primo bilancio dopo le prime gare in massima categoria. In testa alla classifica troviamo il Napoli e questa non è proprio una sorpresa, a pari punti con l’Atalanta. Poi una bella favola, Quella dell’Udinese. I bianconeri sono stati protagonisti di un percorso eccezionale, sono state già gettate le basi per la salvezza dopo appena 7 giornate. La squadra ha già conquistato 16 punti, è reduce da 5 vittorie consecutive e può vantare il migliore attacco insieme alla capolista Napoli. Il distacco dal primo posto è di un solo punto, nell’ultima partita è arrivata una prova di forza contro l’Inter (3-1 il risultato). I protagonisti La dirigenza continua a confermarsi di altissimo livello, l’obiettivo mimino della salvezza è stato sempre raggiunto, in più è ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 settembre 2022) La Serie A si ferma per lasciare spazio alle partite delle Nazionali ed è arrivato il momento del primo bilancio dopo le prime gare in massima categoria. In testa alla classifica troviamo il Napoli e questa non è proprio una sorpresa, a pari punti con l’Atalanta. Poi una bella favola,la dell’. I bianconeri sono stati protagonisti di un percorso eccezionale, sono state già gettate le basi per la salvezza dopo appena 7 giornate. La squadra ha già conquistato 16 punti, è reduce da 5 vittorie consecutive e può vantare il migliore attacco insieme alla capolista Napoli. Il distacco dal primo posto è di un solo punto, nell’ultima partita è arrivata una prova di forza contro l’Inter (3-1 il risultato). I protagonisti La dirigenza continua a confermarsi di altissimo livello, l’obiettivo mimino della salvezza è stato sempre raggiunto, in più è ...

