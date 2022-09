Neve e freddo sabato 24 e domenica 25 settembre: temporali in arrivo nel Lazio (Di giovedì 22 settembre 2022) L’estate sembra già un ricordo lontano e il prossimo weekend, l’ultimo del mese di settembre, sarà all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia. Le temperature sono già in calo da qualche giorno, ma da domani è arrivo una forte perturbazione di aria polare, che porterà con sé freddo. E temporali. Senza escludere nessuna Regione, chi più chi meno dovrà fare i conti con la pioggia dopo mesi di caldo torrido. Maltempo nell’ultimo weekend di settembre La perturbazione di aria polare invaderà il nostro Paese a partire da domani e da sabato inizierà a piovere. Allerta nelle regioni del Nord Ovest, tra Piemonte e Liguria, dove sono previsti forti temporali. Maltempo che, inevitabilmente, si estenderà su tutta la costa tirrenica. Addirittura potrebbero esserci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 settembre 2022) L’estate sembra già un ricordo lontano e il prossimo weekend, l’ultimo del mese di, sarà all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia. Le temperature sono già in calo da qualche giorno, ma da domani èuna forte perturbazione di aria polare, che porterà con sé. E. Senza escludere nessuna Regione, chi più chi meno dovrà fare i conti con la pioggia dopo mesi di caldo torrido. Maltempo nell’ultimo weekend diLa perturbazione di aria polare invaderà il nostro Paese a partire da domani e dainizierà a piovere. Allerta nelle regioni del Nord Ovest, tra Piemonte e Liguria, dove sono previsti forti. Maltempo che, inevitabilmente, si estenderà su tutta la costa tirrenica. Addirittura potrebbero esserci ...

