Nella lunga processione vince la musica

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 settembre 2022) di Olga Chieffi Giro lungo e veloce per una, un inquadramento avvenuto con grande energia e determinazione, per il percorso che, sulle prime ha messo un po’ di timore, visto che avrebbe dovuto toccare Piazza della Libertà. Le tre formazioni ingaggiate da Don Michele, lo Storico Gran Concerto Bandistico “Città di Salerno”, seguito da “Città di Vietri sul Mare” guidata da Aniello Ronca e il Concerto Bandistico Città di Pellezzano, agli ordini di Paola Genovese, alle 16, 30 si sono ritrovate in zone diverse della via Roma per trovare intonazione e suono: se i musicisti vietresi si sono radunati nei dintorni della piazzetta Santa Lucia, per ascendere per ultima in cattedrale, dovendo aprire la, la formazione di Pellezzano l’abbiamo ritrovata direttamente in duomo, mentre la banda “Città di Salerno” ha ...