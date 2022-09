Mondiali 2022 | Mancini | ”L’Inghilterra può arrivare tra le prime quattro”

(Di giovedì 22 settembre 2022) ”Sarà una sfida complicata,ha ottimi giocatori. Non penso chepossa vincere il Mondiale, ma sicuramente puòtra le”. Queste le parole del commissario tecnico della nazionale italiana Robertoalla vigilia della partita di Nations League contro la squadra allenata da Southgate in programma domani alle 20:45: ‘‘Loro hanno la possibilità di avere molti giocatori a disposizione. Noi al momento abbiamo molti infortunati, ma l’undici che scenderà in campo domani sono sicuro che farà del proprio meglio”. Durante la conferenza stampa si è espresso anche Leonardo Bonucci: ”Come già detto loro hanno il coraggio di buttare in campo i giovani, ma anche noi abbiamo i nostri talenti. Sono sicuro che chi scenderà in campo domani potrà fare ...

Eurosport_IT : SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastic… - Eurosport_IT : Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli inarrestabile, conquista l'oro anche nel nastro ai Mondiali di ritmica. La 18enne azzurra fa tris do… - CorSport : #Qatar2022, una formula matematica incorona l'#Argentina: 'Vincerà la finale contro l'#Inghilterra' ?? - sportface2016 : #Qatar2022, #Mancini: 'L'#Inghilterra può arrivare tra le prime quattro' -

L' Argentina vincerà il Mondialein Qatar, il primo della storia a giocarsi in autunno. A "sentenziarlo" non è stato un pronostico indetto tra addetti ai lavori e neppure qualche epigono del celebre, e compianto, polpo Paul , ...Agli ultimisi saliva sul terzo gradino del podio con 19.80... Nel 2023 le prime prove per divertimento, visto che il mirino sarà puntato sull'assalto alla medaglia d'oro iridata dei 100. Ma ...Gli attacchi di gazze e gabbiani in picchiata stanno rendendo difficile la vita dei ciclisti in gara ai Mondiali di Wollongong, in Australia ...José Mourinho ha lanciato una frecciata al commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, sulla mancata partecipazione degli Azzurri ai ...