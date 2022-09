Manolas ritrova Pjanic negli Emirati Arabi | sarà un nuovo giocatore dello Sharjah

(Di giovedì 22 settembre 2022) Nuova avventura per Kostas. Il difensore greco classe 1991, ammirato in Serie A con le maglie di Roma e Napoli , lascia dopo soli otto mesi l' Olympiacos - era tornato ad Atene nella scorsa ...

Nuova avventura per Kostas. Il difensore greco classe 1991, ammirato in Serie A con le maglie di Roma e Napoli , lascia dopo soli otto mesi l' Olympiacos - era tornato ad Atene nella scorsa sessione del calciomercato ...Nella sua nuova avventura,troverà anche un vecchio compagno di squadra, Miralem Pjanic . I due hanno trascorso insieme 2 anni a Roma , dal 2014 fino al 2016, quando le strade del bosniaco e ...Kostas Manolas ha rescisso, a sorpresa, il proprio contratto in essere con l’Olympiakos; nuova avventura per il difensore ...L'ex difensore di Roma e Napoli lascia l'Olympiacos dopo otto mesi: giocherà insieme al centrocampista bosniaco nel club biancorosso ...