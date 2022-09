L’Iran, contro le proteste, non trova di meglio da fare che limitare internet (Di giovedì 22 settembre 2022) La notizia della morte di Mahsa Amini, una giovane iraniana deceduta in seguito a un violentissimo arresto da parte della sedicente polizia morale per non aver indossato il velo, ha sicuramente sconvolto la comunità internazionale. L’Iran ha alzato la voce: sono state tantissime le donne che, per solidarietà, dopo la morte della giovane, hanno girato dei video di protesta, senza velo e mostrando il gesto del taglio dei capelli. Video che si sono diffusi sui social network. Per questo motivo, il governo iraniano non ha trovato nulla di meglio da fare se non limitare l’accesso a internet. Lo ha certificato NetBlocks, che monitora l’utilizzo di internet in tutto il mondo. LEGGI ANCHE > Per vendicare Mahsa Amini, Anonymous ha hackerato i principali siti iraniani Iran ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 settembre 2022) La notizia della morte di Mahsa Amini, una giovane iraniana deceduta in seguito a un violentissimo arresto da parte della sedicente polizia morale per non aver indossato il velo, ha sicuramente sconvolto la comunità internazionale.ha alzato la voce: sono state tantissime le donne che, per solidarietà, dopo la morte della giovane, hanno girato dei video di protesta, senza velo e mostrando il gesto del taglio dei capelli. Video che si sono diffusi sui social network. Per questo motivo, il governo iraniano non hato nulla didase nonl’accesso a. Lo ha certificato NetBlocks, che monitora l’utilizzo diin tutto il mondo. LEGGI ANCHE > Per vendicare Mahsa Amini, Anonymous ha hackerato i principali siti iraniani Iran ...

RaiNews : Video, le donne iraniane si tolgono il velo per protesta ai funerali di Mahsa Amini che diventano l'occasione per m… - syltrucy : @GiuliaSalemi93 Il direttore del Mossad, David Barnea, aveva fatto sapere che Israele avrebbe comunque condotto azi… - StaserasolounTG : RT @ilgiornale: La giornalista #CNN rifiuta il velo e Raisi nega l'intervista. Proprio mentre l'#Iran è attraversato dalla coraggiosa rivol… - ilgiornale : La giornalista #CNN rifiuta il velo e Raisi nega l'intervista. Proprio mentre l'#Iran è attraversato dalla coraggio… - antoniorosato72 : Amanpour rifiuta il velo. E il presidente iraniano Raisi cancella l'intervista con la Cnn. Mentre in Iran migliaia… -